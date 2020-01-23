Звезда «Счастливы вместе» решила продать автомобиль после задержания с кокаином

Актриса Наталья Бочкарева решила продать автомобиль после задержания с кокаином. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня окончательно решила продавать своего любимого, я бы сказала даже саааамого любимого "коня". Жалко, что скучает без дела. Ему нужен хозяин», — написала звезда «Счастливы вместе» (орфография и пунктуация сохранены). Она добавила, что встретится с покупателем и лично передаст ключи от своего «кадиллака».

Бочкарева также призналась, что «на заднем сидении ездить не так уж и плохо». По ее словам, если тебе не надо вести машину, ты можешь решать текущие вопросы и дела.

28 сентября в сети появилось первое видео задержания актрисы с кокаином. Отмечалось, что против нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки, а та признается, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства». В октябре знаменитость лишили водительских прав.

20 января стало известно, что уголовное дело в отношении актрисы было прекращено. Бочкареву обязали выплатить 30 тысяч рублей за найденные у нее 0,69 грамма наркотического вещества.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!