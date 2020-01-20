Звезде «Счастливы вместе» вынесли приговор за хранение кокаина

Актриса Наталья Бочкарева, известная по сериалу «Счастливы вместе», признана виновной в хранении кокаина. Артистку приговорили к штрафу, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT в понедельник, 20 января.

Бочкареву обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за найденные у нее 0,69 грамма наркотического вещества. Отмечается, что дознаватель на заседании суда попросил прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой, поскольку та признала вину и «загладила ее переводом средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского». Прокурор поддержал ходатайство, подчеркнув, что в уголовном деле нет потерпевшего. Оно было закрыто.

Как передает издание Baza, суд постановил уничтожить денежные купюры, изъятые у Бочкаревой при обыске. На купюрах были обнаружены следы кокаина.

Видео задержания Бочкаревой с кокаином появилось в сети в конце сентября 2019-го. Актриса призвала не верить новости о ее задержании, в октябре ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ пройти освидетельствование и лишили водительских прав. Позже сообщалось, что она признала вину и попросила о штрафе.

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