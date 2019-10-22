Пойманная с кокаином звезда «Счастливы вместе» пожаловалась на травлю

Пойманная с кокаином актриса Наталья Бочкарева, известная по сериалу «Счастливы вместе», столкнулась с травлей в социальных сетях. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Скажите, пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости? Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила целый КамАЗ негатива! Неужели вы считаете, что обзывать человека теми ужасными словами, которые я прочла, это нормально?» — написала артистка.

Она пояснила, что понимает любопытство подписчиков, но при этом подчеркнула, что не просто так отказывается рассказывать о своем задержании: «Почему, если ты публичный человек, то, значит, обязательно должен рассказывать о каждом своем шаге на весь мир?»

Бочкарева отметила, что у нее есть семья, и она не хочет, чтобы журналисты вмешивались в ее личную жизнь. При этом звезда сериала подчеркнула, что, несмотря на давление, ни от кого не прячется. «Не переживайте, процесс разбирательств идет», — заверила она.

28 сентября в сети появилось первое видео задержания актрисы с кокаином. Отмечалось, что против нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки, а та признается, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства».

Позднее Бочкарева опубликовала обращение, в котором призвала не верить новости о ее задержании с кокаином. Она предположила, что кто-то пытается заработать на ней и раздуть скандал.

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