Бывший муж пойманной с кокаином актрисы Бочкаревой объяснил ее неявку в суд

Бывший муж актрисы Натальи Бочкаревой Николай Борисов объяснил, почему пойманная с кокаином звезда сериала «Счастливы вместе» не появилась в суде. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает телеканал «360».

«Может быть, это связано с тем, что все собрались?» — сказал экс-супруг артистки. Он пояснил, что на фоне случившегося у знаменитости начались серьезные проблемы со здоровьем, однако общественность и СМИ никак не успокоятся. «Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте», — добавил Борисов.

Ранее во вторник стало известно, что суд по делу Бочкаревой перенесли, так как она не явилась на заседание.

28 сентября в сети появилось первое видео задержания актрисы с кокаином. Отмечалось, что против нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки, а та признается, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства».

Позднее Бочкарева опубликовала обращение, в котором призвала не верить новости о задержании с кокаином. Она предположила, что кто-то пытается заработать на ней и раздуть скандал.

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