Суд над пойманной с кокаином звездой «Счастливы вместе» перенесли из-за неявки

Российская актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», не явилась в суд на рассмотрение собственного дела. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 15 октября.

Отмечается, что из-за этого заседание было перенесено. Суд должен был рассмотреть дело Бочкаревой по факту ее задержания с кокаином.

13 октября Бочкарева объявила в соцсетях, что отправилась на гастроли. Она не уточняла, куда именно направляется.

В конце сентября в сети появилась видеозапись задержания актрисы, у которой сотрудники полиции нашли кокаин. В отношении Бочкаревой возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических веществ.

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