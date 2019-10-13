Пойманная с кокаином звезда «Счастливы вместе» отправилась на гастроли

Актриса сериала «Счастливы вместе» отправилась на гастроли после скандала с наркотиками. Об этом сама Наталья Бочкарева сообщила в своем Instagram.

«Всю неделю спектакли в разных городах... Переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене, и опять в дорогу», — написала актриса.

О том, в каких городах пройдут спектакли с ее участием, Бочкарева уточнять не стала, отметила лишь, что выступления будут проходить ежедневно.

28 сентября в СМИ появилось видео задержания Натальи Бочкаревой, при котором сотрудники ГИБДД обнаружили у актрисы кокаин. Сообщалось, что в отношении нее возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических веществ. Сама артистка призвала не верить сообщениям о своем задержании, а ее бывший пиар-менеджер назвала случившееся «подставой».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!