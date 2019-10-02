Опубликовано еще одно видео задержания актрисы Бочкаревой с кокаином

@360tv / Twitter

Опубликовано еще одно видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе». Ролик появился в Twitter-аккаунте телеканала «360».

На кадрах видно, как полицейский в присутствии двух понятых разъясняет, что артистка имеет право не свидетельствовать против себя и право на юридическую помощь. Кроме того, сотрудник правоохранительных органов напоминает, что в случае отказа от медицинского освидетельствования звезду могут лишить водительских прав на срок до трех лет. В конце ролика Бочкарева заявляет, что не будет проходить тест на алкогольное и наркотическое опьянение.

28 сентября в сети появилось первое видео задержания Натальи Бочкаревой с кокаином. Отмечалось, что против нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки, а та признается, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства».

Позднее Бочкарева опубликовала обращение, в котором призвала не верить новости о задержании с кокаином. Она предположила, что кто-то пытается заработать на ней и раздуть скандал.

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