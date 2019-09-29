Звезда «Счастливы вместе» прокомментировала задержание Бочкаревой с кокаином

Звезда телесериала «Счастливы вместе» актриса Дарья Сагалова не замечала за своей коллегой Натальей Бочкаревой, пойманной ранее с кокаином, какого-либо пристрастия к запрещенным препаратам. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Сагалова отметила, что работала с Бочкаревой и виделась с ней шесть дней в неделю, однако ничего странного в поведении актрисы не замечала. При этом Сагалова сообщила, что не видела ролик с задержанием Бочкаревой.

Ранее стало известно, что Бочкарева, в отношении которой возбуждено дело о незаконном хранении наркотиков, пыталась скрыть пакетик с кокаином от сотрудников ГИБДД. Отмечается, что актриса во время беседы с полицейскими достала из заднего левого кармана брюк пакетик с белым порошком и попыталась спрятать его в нижнее белье.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что сейчас Бочкарева находится под подпиской о невыезде. Актриса утверждает, что видео, на котором запечатлено ее задержание, было смонтировано. По ее словам, в день инцидента она находилась дома с семьей.

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