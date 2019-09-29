Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал историю с задержанием Бочкаревой

История с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой, в отношении которой возбуждено дело о незаконном хранении наркотиков, не вызывает доверия у Георгия Дронова — режиссера сериала «Счастливы вместе», в котором она играла роль Даши Букиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжелая. Никаких предпосылок для этого не было. И я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками», — сказал режиссер.

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Он также добавил, что готов оказать помощь актрисе, если это понадобится.

Видео задержания женщины похожей на звезду телесериала «Счастливы вместе» появилось в сети 28 сентября. Утверждается, что запись была сделана накануне вечером. На кадрах видно, как Бочкарева в беседе с автоинспектором призналась, что везет с собой пакетик с кокаином.

Вскоре после публикации записи актриса записала видеоролик, в котором заявила, что появившееся в сети видео смонтировано. По словам Бочкаревой, в день происшествия она находилась дома с семьей.

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