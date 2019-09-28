Звезда «Счастливы вместе» пообещала продолжение истории с кокаином

Актриса Наталья Бочкарева, в отношении которой возбуждено дело о незаконном хранении наркотиков, прояснила свою позицию по поводу видео с ее задержанием. Своим мнением она поделилась с агентством РИА Новости.

Она еще раз заявила, что у нее все хорошо. Артистка сравнила ситуацию с телепередачей «Скандалы. Интриги. Расследования»: «Сначала был скандал, теперь интрига, дальше будет расследование», — сказала она.

Бочкарева также назвала себя сериальной актрисой, которая «не снимается в одной серии. Продолжение следует...» — резюмировала она.

Ранее 28 сентября источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о возбуждении в отношении Бочкаревой уголовного дела о незаконном хранении наркотиков. По его информации, актриса, известная по ситкому «Счастливы вместе», находится под подпиской о невыезде. Незадолго до этого появлялась неофициальная информация о том, что Бочкареву задержали накануне вечером автоинспекторы, в беседе с которыми она призналась, что у нее в трусах есть пакетик с кокаином, после чего самостоятельно извлекла его. Несмотря на появившееся в сети видео с места событий, артистка утверждает, что ее не задерживали, а в это время она, по ее словам, находилась дома.

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