Появилось видео задержания звезды «Счастливы вместе» с кокаином

@112 / Telegram

В сети появилась видеозапись с места задержания актрисы Натальи Бочкаревой, известной по ситкому «Счастливы вместе», у которой при себе обнаружили пакет с кокаином. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки. Бочкарева призналась, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства».

Позже актриса в беседе с Telegram-каналом «Подъем» отреагировала на публикацию. По словам Бочкаревой, во время задержания она якобы находилась дома, а видеозапись была смонтирована. «Я это видео пока еще не видела. Я на этом видео или не я, я еще выясню. И, соответственно, будем уже разбираться, что это за видео и кто его смонтировал или как-то снял. В интернете можно что угодно, сейчас буду это выяснять», — сказала она.

О задержании Бочкаревой с пакетиком кокаина, спрятанным в нижнем белье, стало известно 28 сентября. После публикации актриса выступила с опровержением этой информации и заявила, что подаст в суд. Позже появилась информация о том, что на Бочкареву завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

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