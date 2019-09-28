Звезду «Счастливы вместе» задержали с кокаином в трусах

В Москве задержали звезду сериала «Счастливы вместе» актрису Наталью Бочкареву. У нее при себе было 0,69 грамма кокаина в трусах, сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, поведение актрисы показалось странным сотрудникам ДПС и ее автомобиль остановили. На вопрос инспекторов о том, есть ли что-то запрещенное с собой, Бочкарева ответила: «Да, кокаин в трусах». В присутствии понятых она самостоятельно извлекла сверток.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Квартиру артистки обыскали, но ничего запрещенного не нашли.

Комментариев от представителей Бочкаревой пока не поступало.

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