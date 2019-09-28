Звезда «Счастливы вместе» ответила на сообщения о ее задержании с кокаином

Звезда телесериала «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарева опровергла сообщения о том, что была задержана с кокаином в трусах. Об этом она заявила Telegram-каналу «Подъем».

По словам артистки, она подаст в иск на авторов этой утки.

Сообщения о задержании Бочкаревой появились ранее. По информации Telegram-канала «112», сотрудники ДПС сочли поведение актрисы подозрительным и остановили ее автомобиль. На вопрос инспекторов о том, есть ли что-то запрещенное с собой, Бочкарева ответила: «Да, кокаин в трусах» — и достала сверток весом 0,69 грамма.

Кроме того, сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

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