Актриса Бочкарева выступила с обращением из-за новостей о кокаине в трусах

natalia_bochkareva_official / Instagram

Актриса Наталья Бочкарева, в отношении которой, как сообщалось ранее, возбуждено дело о незаконном хранении наркотиков, выступила с обращением в Instagram, призвав не верить новостям о ее задержании с кокаином в трусах.

«Честно сказать, меня поначалу она [новость] даже порадовала и удивила, но потом я поняла, что люди, которые пытаются заработать на мне, раздуть скандал, должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста. Поэтому, я думаю, мы выясним, откуда растут ноги у этой новости и этих людей привлечем к ответственности», — сказала Бочкарева.

«Не верьте интернету», — заключила она.

Ранее 28 сентября источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о возбуждении в отношении Бочкаревой уголовного дела о незаконном хранении наркотиков. По его информации, актриса, известная по ситкому «Счастливы вместе», находится под подпиской о невыезде. Незадолго до этого появлялась неофициальная информация о том, что Бочкареву задержали накануне вечером автоинспекторы, в беседе с которыми она призналась, что у нее в трусах есть пакетик с кокаином, после чего самостоятельно извлекла его. Несмотря на появившееся в сети видео с места событий, артистка утверждает, что ее не задерживали, а в это время она, по ее словам, находилась дома.

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