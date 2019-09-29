Стали известны подробности задержания пойманной с кокаином Бочкаревой

Актриса Наталья Бочкарева, в отношении которой возбуждено дело о незаконном хранении наркотиков, пыталась скрыть пакетик с кокаином от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

По данным издания, во время задержания на улице Стромынка в Москве Бочкарева заметно нервничала. На вопрос инспекторов о наличии у нее запрещенных веществ актриса ответила отрицательно. Одновременно с этим она достала из заднего левого кармана брюк пакетик с белым порошком и попыталась спрятать его в нижнее белье. Происходящее зафиксировал видеорегистратор сотрудников ГИБДД.

Затем инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу и в присутствии понятых изъяли у актрисы пакетик с наркотиками. Экспертиза показала, что у Бочкаревой при себе были 0,69 грамма кокаина.

Издание отмечает, что в отношении актрисы завели не только уголовное, но и два административных дела — за управление автомобилем без полиса ОСАГО и талона о прохождении техосмотра, а также за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Ранее 29 сентября в сети появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором, предположительно, запечатлена Наталья Бочкарева. На кадрах видно, как актриса подъехала к подъезду жилого дома, подождала там некоторое время, зашла в подъезд на несколько минут, вышла и сразу уехала.

28 сентября источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. По его данным, актриса, известная по ситкому «Счастливы вместе», находится под подпиской о невыезде. Незадолго до этого в сети появилось видео, на котором видно, как Бочкареву задерживают автоинспекторы. В беседе с ними актриса призналась, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства». При этом сама артистка утверждает, что видео с ее участием было смонтировано. По словам Бочкаревой, в день происшествия она находилась дома с семьей.

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