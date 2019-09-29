Появилось новое видео с пойманной с кокаином актрисой Бочкаревой

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Издание Baza опубликовало видео с камеры видеонаблюдения возле жилого дома в Москве, на котором, как утверждается, запечатлена актриса Наталья Бочкарева. В отношении артистки, по данным источников, расследуется уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

Правоохранительные органы, как пишет Baza, пытаются разобраться в событиях, произошедших в ночь на 28 сентября с участием Бочкаревой. Полицейские обратили внимание на одну из поездок актрисы к дому на Щелковском шоссе, вскоре после которой она была задержана.

Судя по записи, Бочкарева подъехала к подъезду дома, подождала там некоторое время, зашла в подъезд на несколько минут, вышла и сразу уехала, отмечает издание.

28 сентября источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о возбуждении в отношении Бочкаревой уголовного дела о незаконном хранении наркотиков. По его данным, актриса, известная по ситкому «Счастливы вместе», находится под подпиской о невыезде. Незадолго до этого появлялась неофициальная информация о том, что Бочкареву задержали накануне вечером автоинспекторы, в беседе с которыми она призналась, что у нее в трусах есть пакетик с кокаином, после чего самостоятельно извлекла его. Несмотря на появившееся в сети видео с места событий, артистка утверждает, что ее не задерживали, а в это время она, по ее словам, находилась дома.

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