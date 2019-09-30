Пойманную с кокаином Бочкареву потребовали отправить в наркодиспансер

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру с требованием отправить актрису Наталью Бочкареву в наркодиспансер. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 30 сентября.

«Тот факт, что Бочкарева до сих пор не сдала анализы на наркотики, — упущение. Это позволит адвокатам актрисы потом заявить, что ничего не было, а признание в хранении кокаина она сделала под давлением», — заявил Бородин и добавил, что отказ от медицинского освидетельствования доказывает зависимость артистки от запрещенных веществ. По его мнению, «наркоманов лечить надо, а не отпускать домой под подписку о невыезде».

Чиновник сказал, что дело должен взять на личный контроль генпрокурор Юрий Чайка. Бородин также отметил, что наркоманы должны находиться в клинике, а не «шантажировать людей, нагло врать и угрожать всем судами».

28 сентября в сети появилось видео задержания Натальи Бочкаревой, известной по ситкому «Счастливы вместе». Отмечалось, что против нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки, а та признается, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства».

Позднее Бочкарева опубликовала обращение, в котором призвала не верить новости о задержании с кокаином. Она предположила, что кто-то пытается заработать на ней и раздуть скандал.

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