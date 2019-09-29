Пойманная с кокаином Бочкарева оказалась злостной нарушительницей ПДД

Актриса Наталья Бочкарева, которую ранее задержали с кокаином, получила 67 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Общая сумма штрафов составляет 25 750 рублей. По данным издания, неоплаченными из них остаются 5 500 рублей. За какой период актриса получила эти штрафы, не сообщается.

Как отмечает газета, последний раз полицейские остановили автомобиль, за рулем которого была Бочкарева, 28 сентября. Тогда же, предположительно, у нее обнаружили кокаин. Артистка отказалась пройти медицинское освидетельствование.

Ранее стало известно, что при задержании Бочкарева пыталась скрыть пакетик с кокаином от сотрудников ГИБДД. Отмечается, что актриса во время беседы с полицейскими достала из заднего левого кармана брюк пакетик с белым порошком и попыталась спрятать его в нижнее белье. Происходящее зафиксировал видеорегистратор в машине полиции.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Актриса находится под подпиской о невыезде. Она утверждает, что видео с ее задержанием было смонтировано, а в день инцидента она находилась дома с семьей.

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