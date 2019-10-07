Раскрыты подробности исчезновения пойманной с кокаином звезды «Счастливы вместе»

Российская актриса Наталья Бочкарева перестала выходить на связь из-за адвокатов, запретивших ей общаться с прессой. Об этом друг артистки, музыкант Андрей Ковалев рассказал телеканалу «360» в понедельник, 7 октября.

По словам Ковалева, Бочкарева не меняла место жительства, не планирует покидать Москву и находится под подпиской о невыезде. Друг актрисы объяснил, что школа-студия Бочкаревой переезжает в другое место.

Ранее в понедельник сообщалось, что артистка перестала выходить на связь и якобы поздно ночью вывезла из своей московской школы-студии вещи. Соседи Бочкаревой заявили, что та перестала появляться в своей квартире.

28 сентября в сети появилось видео задержания Бочкаревой, известной по ситкому «Счастливы вместе», сотрудниками ГИБДД. У актрисы нашли кокаин. В отношении нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотических веществ. Сама артистка призвала не верить этим сообщениям.

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