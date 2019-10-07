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Пойманная с кокаином звезда «Счастливы вместе» исчезла

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Наталья Бочкарева

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли в ситкоме «Счастливы вместе», перестала выходить на связь. Об этом сообщает портал StarHit.

В частности, недавно актриса вывезла из своей московской школы-студии все вещи. По словам охранника здания, делала она это поздно ночью. Соседи Бочкаревой по дому также заявили, что та перестала появляться дома и не водит детей в школу. «Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров», — рассказала одна из них.

Ранее Наталья Бочкарева Артистка опубликовала в соцсетях пост с высказыванием философа и публициста Петра Чаадаева. В ней говорится о схожести болезни и здоровья с заблуждением и истиной. До этого музыкант Андрей Ковалев рассказал об ухудшении здоровья актрисы. По его словам, у нее поднялась температура до 40 градусов и парализовало половину лица.

Видео задержания Бочкаревой с кокаином сотрудниками ГИБДД появилось в сети 28 сентября. В отношении нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Позднее артистка призвала не верить распространившейся информации и предположила, что кто-то пытается раздуть скандал.

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