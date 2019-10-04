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Самочувствие пойманной с кокаином звезды «Счастливы вместе» ухудшилось

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Наталья Бочкарева

Самочувствие актрисы Натальи Бочкаревой, известной по роли в ситкоме «Счастливы вместе», после скандала с наркотиками ухудшилось. Об этом изданию StarHit рассказал ее друг, музыкант Андрей Ковалев.

«Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица», — поделился Ковалев, выразив надежду, что актриса поправится.

28 сентября появилась информация о том, что Бочкарева обвиняется в незаконном хранении наркотиков. Сотрудники ГИБДД обнаружили у нее пакетик с 0,69 грамма кокаина.

Позднее была опубликована видеозапись с места задержания актрисы. На ней сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки. По словам Бочкаревой, видео, на котором запечатлено ее задержание, было смонтировано.

По неофициальной информации, в настоящее время актриса находится под подпиской о невыезде.

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