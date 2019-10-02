Пойманная с кокаином звезда «Счастливы вместе» сорвала эфир у Малахова

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли в ситкоме «Счастливы вместе», несмотря на договоренность, не появилась в студии ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова. Об этом сообщили участники съемок, информацию подтвердила представитель артистки, сообщает сайт Teleprogramma.

«Да, решили в последний момент переиграть», — сказала представитель, комментируя отсутствие актрисы в студии Малахова. По ее словам, в ближайшее время Бочкарева лично обо всем расскажет. Она подчеркнула, что артистка сделает заявление тогда, когда сама посчитает нужным.

Ранее о том, что Бочкарева не пришла на запись, сообщал в Instagram бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев. По его словам, Бочкарева «просто пропала и не явилась на эфир».

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28 сентября появилась информация о том, что Бочкарева обвиняется в незаконном хранении наркотиков. Сотрудники ГИБДД обнаружили у нее пакетик с 0,69 грамма кокаина.

Позднее была опубликована видеозапись с места задержания актрисы. На ней сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки. По словам Бочкаревой, видео, на котором запечатлено ее задержание, было смонтировано.

По неофициальной информации, в настоящее время актриса находится под подпиской о невыезде.

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