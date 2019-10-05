Пойманная с кокаином звезда «Счастливы вместе» философски высказалась о здоровье

Известная по роли в ситкоме «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарева, об ухудшении самочувствия которой сообщалось ранее на фоне скандала с наркотиками, опубликовала в соцсетях пост с высказыванием философа и публициста Петра Чаадаева. Соответствующая запись появилась на ее странице в Instagram.

Артистка разместила в аккаунте собственную фотографию, подписав ее цитатой Чаадаева: «Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно...»

«Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно...» (Пётр Чаадаев) #натальябочкарева #натальябочкарёва #бочкарева #nataliabochkareva #bochkareva #истина #заблуждения #слухи #пустьговорят Фото опубликовано @natalia_bochkareva_official

4 октября музыкант Андрей Ковалев рассказал об ухудшении самочувствия Бочкаревой. «Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица», — поделился он, выразив надежду, что актриса поправится.

Видео задержания Бочкаревой с кокаином сотрудниками правоохранительных органов появилось в сети 28 сентября. Отмечалось, что против актрисы завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. На кадрах было видно, как сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки, а та признается, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства».

Позднее артистка опубликовала обращение, в котором призвала не верить новости о задержании с кокаином. Она предположила, что кто-то пытается заработать на ней и раздуть скандал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!