Задержание звезды «Счастливы вместе» с кокаином назвали подставой

Бывший пиар-агент Натальи Бочкаревой Дарья Дьяченко прокомментировала задержание актрисы с кокаином. Об этом сообщает StarHit во вторник, 8 октября.

«Скорее всего, она села за руль действительно выпившая, в чем, безусловно, неправа, но ведь наркотики ее просто могли попросить кому-то отвезти. Мало ли историй бывает с этим дерьмом», — сказала Дьяченко. Она добавила, что звезда «Счастливы вместе» сама призналась полиции, что имеет при себе запрещенные вещества, поэтому «возможно, и не для себя везла».

«Считаю, что главной ее ошибкой стало то, что она не рассказала, как попала в такую жуткую историю, сразу. Не нужно было никаких сторис со смешными оправданиями, нужно было решать ситуацию хладнокровно. Чем дальше она тянет, тем хуже только ей», — отметила Дьяченко.

28 сентября в сети появилось видео задержания Бочкаревой сотрудниками ГИБДД, которые нашли у нее кокаин. В отношении нее возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических веществ. Сама артистка призвала не верить сообщениям о своем задержании.

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