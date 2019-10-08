Пойманная с кокаином звезда «Счастливы вместе» вышла на связь и объяснилась

Российская актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с журналистами после сообщений о ее исчезновении. Слова артистки приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Бочкарева заявила, что чувствует себя хорошо и что вскоре все узнают о ее дальнейших планах. Подробностей она не раскрыла.

7 октября сообщалось, что актриса, в отношении которой заведено уголовное дело за хранение кокаина, перестала выходить на связь и давно не появлялась в своей квартире. Позже друг Бочкаревой Андрей Ковалев заявил, что артистка никуда не уезжала, а с журналистами перестала общаться по совету адвокатов.

28 сентября в сети появилось видео задержания Бочкаревой, известной по ситкому «Счастливы вместе», сотрудниками ГИБДД. У актрисы нашли кокаин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!