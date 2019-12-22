Звезду «Счастливы вместе» будут судить за наркотики

Уголовное дело звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой передано в Преображенский суд Москвы. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, актрису будут судить по части первой статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). Бочкаревой грозит штраф, либо лишение свободы на срок до трех лет.

28 сентября в сети появилось видео задержания Бочкаревой с запрещенным веществом, предположительно, кокаином. На кадрах было видно, как сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки, а та признается, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства». Позже СМИ опубликовали другое видео, на котором Бочкарева отказалась проходить медицинское освидетельствование.

В октябре пойманную с кокаином актрису оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ пройти освидетельствование и лишили водительских прав.

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