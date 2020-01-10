Звезда «Счастливы вместе» призналась в хранении кокаина и попросила о штрафе

Известная по сериалу «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарева, задержанная осенью 2019-го с кокаином, признала вину, раскаялась и попросила прекратить уголовное преследование, назначив ей штраф. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Бочкарева попросила о штрафе еще на стадии следствия, и с ее ходатайством согласились. «Она ранее не судима, вину признала, характеризуется положительно, а преступление относится к категории небольшой тяжести», — отметил источник.

Накануне сообщалось, что следствие прекратило уголовное преследование Бочкаревой, попросив суд о назначении ей штрафа. Дело в отношении актрисы поступило в Преображенский суд.

В конце сентября 2019 года в сети появилось видео задержания Бочкаревой с кокаином. Позднее она опубликовала обращение, в котором призвала не верить новости о ее задержании с кокаином. В октябре артистку оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ пройти освидетельствование. Ее также лишили водительских прав.

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