МВД прекратило дело против задержанной с кокаином звезды «Счастливы вместе»

Следствие прекратило уголовное преследование актрисы Натальи Бочкаревой, пойманной осенью с наркотиками, решив ограничиться штрафом. Об этом в четверг, 9 января, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы.

Как сообщили журналистам в пресс-службе, в суд поступило дело в отношении Бочкаревой с постановлением органов предварительного расследования о его прекращении и назначении судебного штрафа.

Видео задержания звезды сериала «Счастливы вместе» с кокаином появилось в сети в сентябре прошлого года. На кадрах было видно, как сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки, а та признается, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства». Позже СМИ опубликовали другое видео, на котором Бочкарева отказалась проходить медицинское освидетельствование.

В октябре пойманную с наркотиками актрису оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ пройти освидетельствование и лишили водительских прав. Находящаяся под подпиской о невыезде Бочкарева отрицала информацию об обнаружении у нее кокаина, называя происходящее шуткой.

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