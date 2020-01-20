Звезда «Счастливы вместе» прокомментировала свой штраф за хранение кокаина

Российская актриса Наталья Бочкарева прокомментировала свой штраф за хранение кокаина. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте артистки.

Звезда сериала «Счастливы вместе» отметила, что после своего задержания в сентябре верила, что «правда возьмет верх над той горой несправедливости, гадостей, злобы, бесконечных сплетен, жажды опорочить и утопить». Актриса заявила, что история закончилась, и поблагодарила всех, кто поддерживал ее. Она также призвала подписчиков сохранять осторожность и бдительность.

«И пусть все закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я якобы откупилась», — написала Бочкарева. Она подчеркнула, что не употребляла запрещенные вещества, и добавила, что «никогда не знаешь, в какой момент тебе подставят подножку».

Ранее 20 января стало известно, что уголовное дело в отношении актрисы было прекращено. Бочкареву обязали выплатить 30 тысяч рублей за найденные у нее 0,69 грамма наркотического вещества.

28 сентября в сети появилось первое видео задержания актрисы с кокаином. Отмечалось, что против нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки, а та признается, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства».

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