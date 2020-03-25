Наркобарон из ФСКН опять не дождался суда и сбежал

Обвиняемый в крупных поставках кокаина в Россию бывший сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Топтыгин не дождался повторного суда и подался в бега. Сейчас он объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает издание «Росбалт».

Это не первый случай, когда Топтыгин предпринимает попытки скрыться от властей и избежать суда. Еще в 2019 году он не явился на новое слушание дела в Мособлсуд и сбежал после того, как Верховный суд отменил оправдательный вердикт. До этого заседатели посчитали, что следствие не собрало доказательств виновности обвиняемого, и его отпустили на свободу.

В сентябре 2019 сообщалось, что бывший сотрудник ФСКН Виктор Топтыгин стал наркобароном. Согласно показаниям обвиняемых, на которые ссылается «Росбалт», силовик организовал крупный канал по поставке наркотиков в Россию из Доминиканской Республики. О появлении канала действующие сотрудники ФСКН узнали еще в 2015 году. Они же и задержали с очередной порцией кокаина партнеров по нелегальному бизнесу Топтыгина — Игоря Смаля и Алексея Воронцова. В 2016 году Смаля приговорили к 15 годам колонии, Воронцов получил 15 лет и три месяца заключения.

Впервые Толпыгин был задержан в 2017 году, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, из-под которого он также сбежал. В апреле 2018 года его снова поймали и отправили под стражу. Силовика обвинили по трем статьям УК — получение взятки, контрабанда наркотиков, покушение на их сбыт. Слушания в Мособлсуде начались в апреле 2019 года. Толпыгин заявил ходатайство, чтобы они проходили с участием присяжных. «Росбалт» отмечает, что на днях заседатели сочли, что следствием не собрано доказательств виновности бывшего сотрудника ФСКН, он был полностью оправдан по всем пунктам обвинения.

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