Мексиканский полицейский попался на связи с наркобароном Коротышкой

Мексиканский полицейский попался на связи с главным наркобароном современности — Хоакином Гусманом, известным как Эль Чапо (Коротышка). Об этом сообщает Reuters.

Бывший командир федеральной полиции Мексики Иван Рейес Арзате был арестован за взятки. Он брал сотни тысяч долларов с местных наркокартелей, связанных с Гусманом. Арзате помогал мексиканцам отправлять кокаин на территорию США.

Сейчас полицейский находится под стражей в американском Бруклине. В конце января его депортируют в Мексику, где пройдет суд.

Ранее сообщалось, что семья главного наркобарона современности Гусмана после его заключения в тюрьму и конфискации имущества на 12 миллиардов долларов нашла новый способ заработать. Они построили легальный бизнес на его имени, запустив линию одежды и аксессуаров под торговой маркой El Chapo 701. Число в названии означает место, которое Гусман занимал в списке богачей в 2009 году по версии журнала Forbes.

Хоакин Гусман до поимки в 2016 году являлся главой картеля «Синалоа» и считался одним из самых могущественных наркобаронов мира. После задержания он был арестован и экстрадирован в США, где отбывает пожизненный срок без права апелляции. В родной деревне Гусмана почитают как героя.

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