Семья главного наркобарона современности снимется в реалити-шоу о криминале

Супруга 62-летнего наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо («коротышка»), Эмма Коронель Аиспуро станет участницей реалити-шоу на канале VH1, сообщает Daily Mail.

Жизни 30-летней победительницы конкурса красоты с наркобароном будет посвящен второй сезон телешоу Cartel Crew. В передаче участвуют восемь человек, связанные родственными связями с Эль Чапо. Они расскажут о том, как криминал повлиял на них и как они пытаются завязать с незаконной деятельностью и начать новую жизнь.

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Телеканал рассказал, что Аиспуро появится несколько раз в эфире реалити-шоу. Жена наркобарона расскажет не только о своей жизни с ним, но и о планах заниматься собственным легальным бизнесом. Она замужем за Гусманом с 2007 года.

Аиспуро родилась в 1989 году в Сан-Франциско, но выросла в Мексике вместе с отцом, который был заместителем Эль Чапо. Девушке было 18 лет, когда она познакомилась с 50-летним наркобароном. У пары есть две дочери-близняшки, которых Аиспуро родила в Калифорнии.

В апреле стало известно, что Эль Чапо совместно с супругой запускает одноименную линию одежды. Аиспуро тогда рассказала, что пара открывает бизнес в честь своих семилетних дочерей.

Хоакин Гусман Лоэра — мексиканский наркобарон, глава наркокартеля «Синалоа» и участник клана Ангар. Американский суд приговорил 62-летнего наркобарона к пожизненному сроку без права досрочного освобождения и еще 30 годам заключения. Эль Чапо был осужден по делу о незаконном обороте наркотиков, его также обязали выплатить 12 миллиардов долларов.

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