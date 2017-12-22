Юный блогер-тусовщик оскорбил наркобарона и получил 18 пуль

Популярного мексиканского блогера Хуана Луиса Лагунаса Розалеса (Juan Luis Lagunas Rosales), известного под псевдонимом El Pirata de Culiacan, застрелили в одном из ночных баров штата Халиско после оскорбления Эль Менчо (El Mencho) — наркобарона и одного из самых опасных людей Мексики. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает Washington Post.

Как утверждается в материале издания, 17-летний Хуан прославился видеозаписями и прямыми трансляциями с шумных вечеринок с алкоголем и наркотиками. Судя по всему, пьяные выходки несовершеннолетнего блогера понравились пользователям социальных сетей: на его Instagram подписалось более 320 тысяч человек, на Facebook — более миллиона (аккаунт в Facebook был заблокирован администрацией социальной сети после убийства — прим. «Ленты.ру»).

В одном из последних роликов изрядно перебравший Хуан принялся оскорблять Эль Менчо, предлагая наркобарону орально ублажить себя. Спустя несколько дней тело блогера обнаружили в баре, где молодой человек отдыхал с друзьями. В его теле было обнаружено около 15 пулевых ранений: несовершеннолетнего смогли опознать только по татуировкам.

Полиции не удалось установить ни личность, ни мотив убийц. Правоохранители связывают смерть Хуана с оскорблениями главы наркокартеля. «Эль Менчо — последний человек в Мексике, которого кто-то захочет оскорбить», — отметили они.

Эль Менчо (настоящее имя — Немсайо Осегуер Сервантес) — бывший полицейский, глава одного из самых опасных и быстрорастущих наркокартелей в Мексике «Новое поколение». Группировке приписывают более тысячи убийств на территории страны и за ее пределами.

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