Застрявший головой в микроволновке блогер поплатится за собственную глупость

Британскому блогеру Джею Свинглеру, который в результате неудачного эксперимента застрял головой в микроволновке, предписано выплатить 650 фунтов стерлингов (51 тысяча рублей по текущему курсу) за время, потраченное пожарной службой на его спасение. Об этом сообщает Sky News.

Спасательная операция длилась почти пять часов, в спасении Свинглера участвовали пять пожарных. Экстренная служба упрекнула 22-летнего блогера в том, что из-за жажды удивить аудиторию он отвлек пожарных, которые в это время могли помочь людям, по независящим от них причинам попавшим в рисковые ситуации.

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В сети молодого человека также упрекнули в глупости и безответственности, указывает Sky News. Однако блогер выплату штрафа считает несправедливой. «Я должен быть оштрафован так же, как люди, которые участвуют в пьяных боях и так же используют время службы экстренной помощи», — негодует Свинглер.

Британец застрял головой в микроволновке, когда пытался снять шуточный ролик для YouTube. Молодой человек хотел создать эффект «квадратной головы» с помощью целлюлозной массы для гидроизоляции. Микроволновка была призвана придать массе форму, но масса застыла быстрее, чем ожидал автор идеи.

Поначалу блогера попытались спасти друзья. Они тщетно старались вызволить голову Свинглера на протяжении полутора часов и вызвали врачей. Врачи около часа провозились с «пациентом», но сдались и вызвали пожарных. Те, в свою очередь,освободили его при помощи отвертки, параллельно консультируясь по Skype со специалистами из аварийно-технической помощи.

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