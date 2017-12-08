Британец хотел изменить форму головы в микроволновке и застрял

Британец хотел изменить форму своей головы для пранка, сунул ее в микроволновку и застрял. Мужчине пытались помочь спасатели из разных ведомств, сообщает издание Birmingham Mail.

Молодой человек хотел снять шуточное видео и пытался создать эффект «квадратной головы» с помощью целлюлозной массы для гидроизоляции. В качестве формы он решил использовать микроволновку. Однако масса застыла быстрее, чем ожидал британец, в итоге его голова застряла.

Друзья полтора часа пытались помочь ему снять с головы микроволновку, но в итоге сдались и вызвали скорую помощь. В это время они смогли хотя бы просунуть ему в рот трубочку, чтобы парень не задохнулся.

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Врачи около часа пытались помочь незадачливому шутнику, но тоже сдались и вызвали пожарных. Тем, в свою очередь, пришлось консультироваться по Skype со специалистами из аварийно-технической помощи. Через час молодого человека наконец-то смогли освободить с помощью отвертки.

Спасатель Шон Дэкин (Shaun Dakin), выехавший на вызов, возмущенно отметил, что шутка молодого человека вышла совсем не смешной. «Вообще-то, он мог запросто задохнуться или серьезно пораниться». В Twitter-аккаунте пожарной службы появились фотографии инцидента и подпись: «Мы не впечатлены. Пять наших пожарных потратили час на освобождение этого пранкера».