Семья главного наркобарона современности нашла новый способ заработать

Семья Хоакина Гусмана, который считается главным наркобароном современности, после его заключения в тюрьму и конфискации имущества на 12 миллиардов долларов нашла новый способ заработать. Об этом пишет Reuters.

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Близкие мексиканского наркобарона, известного как Эль Чапо (Коротышка), построили легальный бизнес на его имени, запустив линию одежды и аксессуаров под торговой маркой El Chapo 701. Число в названии означает место, которое Гусман занимал в списке богачей в 2009 году по версии журнала Forbes.

14 января семья Эль Чапо представила новый продукт своей торговой марки — пиво. «Это авторское пиво с четырьмя процентами алкоголя, прототип лагера. Состав хороший: солод, рис и мед», — сообщили в компании. Стоимость напитка составит около трех долларов.

Хоакин Гусман до поимки в 2016 году являлся главой картеля «Синалоа» и считался одним из самых могущественных наркобаронов мира. После задержания он был арестован и экстрадирован в США, где отбывает пожизненный срок без права апелляции. В родной деревне Гусмана почитают как героя.

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