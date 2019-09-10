Бывший борец с наркотиками в России стал наркобароном и был оправдан

Бывший сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России Виктор Толпыгин подался в бега, стал наркобароном, но следствие не собрало доказательств его вины. Об этом сообщает «Росбалт».

Толпыгин долгое время работал в органах ФСКН, а затем перешел на службу в УВД по ЮЗАО Москвы. В 2010 году ему сообщили о бизнесмене, который употребляет наркотики. Предпринимателя задержали после того, как он в очередной раз пытался купить запрещенные вещества. Бизнесмена заковали в наручники, посадили в его автомобиль и предложили «замять историю». Толпыгин якобы заявил, что забудет про задержание и уничтожит все протоколы в обмен на 15 тысяч долларов, пишет агентство.

Материалы по теме Король наркобаронов Этот вор стал главным наркодилером 90-х. Но его погубила жадность

Как отмечается, бизнесмен согласился и позвонил знакомым. Те смогли достать только 180 тысяч рублей, полицейские согласились на эту сумму и взяли еще 20 тысяч рублей, которые были при себе у предпринимателя. Мужчина решил обратиться с заявлением в Управление собственной безопасности МВД. Толпыгина задержали и предъявили обвинение в получении взятки. Полицейского отпустили под подписку о невыезде, и он решил податься в бега, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

Находясь в бегах, согласно показаниям обвиняемых, на которые ссылается «Росбалт», силовик организовал крупный канал по поставке наркотиков в Россию из Доминиканской Республики. В нелегальный бизнес он взял бывших коллег по ФСКН. Одним из них был Игорь Смаль, который, как утверждается, предложил вместо «примелькавшегося на границе» курьера своего знакомого Алексея Воронцова.

Материалы по теме Переход на мягкую силу Новый виток в борьбе с наркоугрозой

«После первой поездки Толпыгин и Смаль неоднократно отправляли Воронцова в Доминиканскую Республику с различными суммами, а назад он привозил от одной до трех бутылок масла (в них был растворен кокаин — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в материале. В апреле 2015 года о появлении канала узнали действующие сотрудники ФСКН, которые задержали Смаля и Воронцова с очередной партией кокаина. В 2016 году Смаля приговорили к 15 годам колонии, Воронцов получил 15 лет и три месяца заключения.

Толпыгин был задержан в 2017 году, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, из-под которого он также сбежал. В апреле 2018 года его снова поймали и отправили под стражу. Силовика обвинили по трем статьям УК — получение взятки, контрабанда наркотиков, покушение на их сбыт. Слушания в Мособлсуде начались в апреле 2019 года. Толпыгин заявил ходатайство, чтобы они проходили с участием присяжных. «Росбалт» отмечает, что днях заседатели сочли, что следствием не собрано доказательств виновности бывшего сотрудника ФСКН, он был полностью оправдан по всем пунктам обвинения.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!