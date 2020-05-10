В России экс-депутата нашли мертвой после рассказов о контрабанде драгоценностей

В Ростове-на-Дону нашли мертвой экс-депутата заксобрания области Наталью Кравченко. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело 60-летней женщины обнаружил ее сын, пришедший навестить мать, проживавшую отдельно от него. Незадолго до своей смерти бывший депутат записала серию видеороликов с рассказами о коррупции в регионе и контрабанде драгоценностей для высокопоставленных донских чиновников.

Кравченко имела судимость за контрабанду бриллиантов, в 2017 году ее приговорили к трем годам колонии общего режима. Как установил суд, весной 2016 года женщина находилась в отпуске в ОАЭ и купила там 17 драгоценных камней стоимостью около 134 тысяч долларов, а затем забыла их задекларировать. Депутата задержали по прилете в аэропорту Ростова-на-Дону и признали виновной в совершении преступления.

В 2019 году женщина стала выходить в социальные сети и записывать видео, в которых заявляла о том, что возила драгоценности для представителей ростовской элиты.

По данным источника «Ленты.ру», предварительно установлено, что смерть женщины носила ненасильственный характер. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 10 мая сообщалось, что в Москве совершено убийство мужчины. Неизвестный застрелил из ружья сына хозяина квартиры на Митинской улице. В ответ отец убитого достал нож и ранил им нападавшего.

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