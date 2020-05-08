Двойное убийство егерей на турбазе бывшего чиновника оказалось бытовой разборкой

Двойное убийство егерей на турбазе бывшего чиновника Юрия Хардикова в Томской области оказалось бытовой разборкой. Об этом в пятницу, 8 мая, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, основная версия — бытовой конфликт, поскольку тела были найдены на пепелище сгоревшего дома с огнестрельными ранениями. Установлена личность одного из погибших — он был сотрудником охотхозяйства «Хардикова заимка». Личность второго пока устанавливается.

Следственный комитет России (СКР) возбудил по факту обнаружения тел уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), сообщила «Ленте.ру» официальный представитель регионального СКР Елена Лебедева. Следователи установили, что в результате пожара сгорело восемь строений, расположенных в охотхозяйстве. По предварительным данным, был совершен поджог. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 8 мая сообщалось, что на турбазе «Хардикова заимка», принадлежащей бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову, были сожжены дома и обнаружены тела двух егерей с признаками насильственной смерти. Об этом на свой странице в социальной сети рассказал сам чиновник.

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