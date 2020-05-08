Бывший российский чиновник рассказал об убитых егерях у своего сожженного дома

На турбазе «Хардикова заимка», принадлежащей бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову, были сожжены дома и обнаружены тела двух егерей с признаками насильственной смерти. Об этом в пятницу, 8 мая, на своей странице в Facebook сообщил Хардиков.

Бывший чиновник уверен, что речь идет о поджоге. Двое егерей считались пропавшими, но позднее их тела были обнаружены в озере. «Оба застрелены из ружья. Тела сброшены в воду», — написал Хардиков.

На месте работают сотрудники экстренных спецслужб и следователи.

Юрий Хардиков занимал пост префекта Северного административного округа Москвы с 2007 года. В 2009-м против него было возбуждено уголовное дело. Следствие обвиняло префекта и его мать Зинаиду Садовникову в заключении непрозрачных сделок, ущерб от которых превышал миллиард рублей. После возбуждения дела Хардиков уехал в Литву и получил там политическое убежище.

9 сентября 2013 года сообщалось, что литовский суд снял обвинения с Хардикова. Судья объяснил свое решение тем, что в России закрыли возбужденное в отношении экс-чиновника уголовное дело о хищении средств у Елены Батуриной, которое и стало причиной его уголовного преследования в Литве. В России это решение опротестовывать не стали.

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