Российский браконьер убил егеря и покончил с собой при задержании

В Тульской области браконьер убил егеря и покончил с собой при задержании сотрудниками полиции. Об этом в пятницу, 10 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Конохович.

По версии следствия, 57-летний охотовед и его напарник заметили нарушителя в районе поселка Кондратово и остановили его. Подозреваемый убил егеря выстрелом в голову и сделал выстрел в сторону его напарника, после чего скрылся.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Полицейские установили местонахождение подозреваемого и попытались задержать его, но тот успел свести счеты с жизнью. На месте происшествия проводится комплекс следственных действий. Расследование продолжается.

9 января сообщалось, что постоянного представителя Свердловской области в Москве Александра Овчарова заподозрили в браконьерстве — он попался на незаконной охоте на косуль в Подмосковье.

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