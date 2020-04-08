Соседи нашли на лестничной площадке обгоревшую обнаженную россиянку

В Ленинградской области в подъезде жилого дома соседи нашли обгоревшую обнаженную женщину. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 8 апреля в полночь жильцы дома на улице Школьной в деревне Гостилицы вызвали бригаду скорой помощи пострадавшей, которая лежала на лестничной площадке. 24-летнюю женщину госпитализировали с ожогами шеи, груди, спины, рук. Она находится в тяжелом состоянии в Ломоносовской больнице, врачи борются за ее жизнь.

Полицейские задержали 32-летнего подозреваемого, который является гражданским мужем потерпевшей. По его словам, во время застолья он облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Оба официально не работают. Ранее пара проживала в Петербурге.

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