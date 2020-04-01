В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину

На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным газеты, тело находилось у дома №5 на Предпортовой улице в Московском районе. Его нашли ранним утром 1 апреля. С виду погибшей не больше 40 лет, одежды на теле нет. Криминалисты нашли на руках и ногах погибшей повреждения, характерные для укусов животных, предположительно, собак.

Точную причину смерти определят судмедэксперты. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели женщины.

25 марта сообщалось, что в Тропаревском парке Москвы два дня подряд обнаруживали части человеческих тел. На тот момент не было известно, принадлежат ли части тела одному человеку или нескольким людям. Возможно, они стали жертвами неизвестного убийцы.

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