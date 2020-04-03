Летчика Ярошенко призвали освободить из американской тюрьмы на фоне коронавируса

Российского летчика Константина Ярошенко призвали освободить из американской тюрьмы на фоне эпидемии коронавируса. Об этом его адвокат Алексей Тарасов сообщил ТАСС.

Защита Ярошенко обратилась в Бюро тюрем США с ходатайством об освобождении летчика ввиду угрозы заражения коронавирусом. Адвокат заявил, что прошение было направлено в тюрьму в Данбери, Коннектикуте, 3 апреля. По словам Тарасова, пандемия уже «коснулась» тюрьмы, в которой отбывает наказание Ярошенко. Он отметил, что там есть зараженные среди заключенных и охранников.

Тарасов напомнил об ослабленном иммунитете летчика и добавил, что если тот заразится коронавирусом, результат будет плачевным.

Ранее стало известно, что ростовские следователи вернулись к делу о похищении Ярошенко американскими спецслужбами. СКР расследует уголовное дело по факту похищения Ярошенко и принуждения его к даче показаний.

В феврале сообщалось, что власти США отказались предоставить медицинскую помощь Ярошенко, у которого начались проблемы с ногой.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Россиянина удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, подвергали пыткам, чтобы выбить признательные показания. Российских дипломатов об аресте не уведомили. Ярошенко якобы уличили в транспортировке крупной партии кокаина и осудили на 20 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!