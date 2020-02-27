США отказались предоставить медицинскую помощь летчику Ярошенко

Власти США отказались предоставить медицинскую помощь осужденному летчику Константину Ярошенко, у которого начались проблемы с ногой. Об этом сообщила его супруга Виктория в разговоре с ТАСС.
Тем самым она подтвердила заявление российского посольства в США, сообщившего о тяжелом состоянии осужденного. Дипмиссия сообщила, что уже попросила американские власти помочь осужденному летчику.
«Ожидаем, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение», — отмечалось на странице посольства в Facebook.
В июле Россия призывала США освободить Ярошенко и обменять его на заключенных американцев, отбывающих наказание на российской территории. «Освободите Ярошенко, обменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую вы изъяли в нарушение Венской конвенции», — заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.