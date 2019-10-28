США ответили на призыв России обменять летчика Ярошенко

Американские власти отказались передать России летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20-летнему тюремному сроку. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, Вашингтон принял соответствующее решение 7 октября, аргументировав его «серьезностью обвинений и тяжестью преступлений». Однако защите Ярошенко объявили об этом 26 октября — в день возвращения в Россию другой отбывавшей в США наказание россиянки Марии Бутиной.

«Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами», — приводит слова летчика издание.

Отмечается, что Ярошенко сможет вновь просить задействовать Страсбургскую конвенцию 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства через два года.

В июле Россия призывала США освободить Ярошенко и обменять его на заключенных американцев, отбывающих наказание на российской территории. «Освободите Ярошенко, обменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую вы изъяли в нарушение Венской конвенции», — заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

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