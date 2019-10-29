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Россия возмутилась отказом США обменять летчика Ярошенко

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Константин Ярошенко

Россия выразила свое возмущение отказом США освободить летчика Константина Ярошенко и обменять его на заключенных американцев, отбывающих наказание на российской территории. Соответствующее заявление появилось на странице посольства России в США в Facebook.

«Ничего, кроме возмущения, это вызывать не может. Ответ американцев больше похож на отписку», — подчеркивается в сообщении. Там добавили, что единственным основанием отклонить запрос Москвы стали «тяжкие деяния» Ярошенко без учета состояния его здоровья и уже отбытого срока. В посольстве отметили, что Вашингтон проявляет негуманное отношение и жестокость к летчику, и выразили намерение и дальше добиваться его возвращения в Россию.

В июле Россия призывала США освободить Ярошенко и обменять его на заключенных американцев, отбывающих наказание на российской территории. «Освободите Ярошенко, обменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую вы изъяли в нарушение Венской конвенции», — заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

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Предыстория: США ответили на призыв России обменять летчика Ярошенко
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