В США обсудят возвращение летчика Ярошенко в Россию

Министерство юстиции США рассматривает запрос о возвращении в Россию осужденного в Соединенных Штатах Константина Ярошенко. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. передает РИА Новости.

Как указал Антонов, 6 мая российский Минюст отправил соответствующее заявление, сославшись на Конвенцию Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года. «Потребовали придать первостепенное значение данному делу, учитывая гуманитарную составляющую, состояние здоровья и уже отбытый срок заключения», — сказано в письме посла, адресованном Ярошенко.

О том, что российское ведомство собирается обратиться к американскому с таким запросом, стало известно в марте этого года. Это четвертый раз, когда Ярошенко пытается вернуться в Россию.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Защита Ярошенко указывает на негуманное отношение к нему и ухудшение его здоровья.

В конце декабря 2018 года было подсчитано, что в американских тюрьмах в настоящий момент находятся около 100 россиян. По словам посла России в США Анатолия Антонова, права заключенных систематически нарушаются, при этом иногда дело доходит до пыток. Помимо этого, россияне сталкиваются с издевательствами, отказом в медицинской помощи, необоснованным ужесточением режима, и моральным давлением.

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