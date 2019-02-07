Летчика Ярошенко попросят перевести в другую тюрьму в США

Российский летчик Константин Ярошенко, находящийся в тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут), может быть переведен в другое исправительное учреждение. Об этом в Facebook сообщило генеральное консульство России в Нью-Йорке.

Отмечается, что дипломаты начали проверку сообщений о неоказании россиянину медицинской помощи. «Рассматривается возможность обращения к американской стороне о переводе Ярошенко в другое исправительное учреждение с целью улучшения условий его содержания», — пояснили в консульстве.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В США его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Защита Ярошенко указывает на негуманное отношение к нему и ухудшение его здоровья.

В конце декабря 2018 года было подсчитано, что в американских тюрьмах в настоящий момент находятся около 100 россиян. По словам посла России в США Анатолия Антонова, права заключенных систематически нарушаются, при этом иногда дело доходит до пыток. Помимо этого, россияне сталкиваются с издевательствами, отказом в медицинской помощи, необоснованным ужесточением режима, и моральным давлением.

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