МИД напугал россиян американскими спецслужбами

Министерство иностранных дел России предупредило россиян, выезжающих за границу, об опасности преследования американскими спецслужбами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что угроза существует как и в самих Соединенных Штатах, так и в странах, у которых с ними договор о выдаче.

«Американские спецслужбы не только прибегают к провокациям против наших граждан, но и идут на откровенные похищения, как случилось с гражданским летчиком К.В. Ярошенко, схваченным в 2010 году в Либерии, а затем тайно вывезенным в США, и с Р.В. Селезневым, которого в 2014 году насильственно переправили туда с Мальдивских островов», — отмечается в предупреждении.

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Там же подчеркивается, что к задержанным россиянам применяются угрозы и другие меры психологического воздействия: чтобы выбить признательные показания, их держат в очень холодных или, наоборот, душных камерах, лишают нормальных постелей, медицинской помощи и прогулок.

В МИД также заявили, что российские загранучреждения делают все возможное для помощи арестованным гражданам России, но препятствия для этого создают «враждебные действия Вашингтона»: речь о закрытии американскими властями генеральных консульств РФ в Сиэтле и Сан-Франциско.

15 января в американских СМИ появилась информация о том, что россиянка Мария Бутина была отправлена в США с согласия Кремля.

13 декабря прошлого года Бутина, находящаяся в американской тюрьме, в суде дала признательные показания о том, что работала иностранным агентом под руководством российского государственного чиновника без согласования с Генпрокуратурой США. После этого ей смягчили условия содержания.

Кремль считает все обвинения со стороны США в адрес россиянки необоснованными, а в МИД заявили, что ее подвергали пыткам в тюрьме.

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